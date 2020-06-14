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شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان توقيف العمل في مركزين لعلاج المصابين بـ"كورونا" في صنعاء بعد اعتداءات والان مع التفاصيل
الأحد 14 يونيو 2020
أعلن الأطباء العاملون في مركز العزل الخاص باستقبال المصابين بوباء كورونا في مستشفى جامعة العلوم تعليق استقبال مصابين جدد بعد تعرضهم لاعتداء من قبل مسلحين.
وقالت رسالة وقعها العاملون في مركز العزل بالمستشفى، إن مسلحين هاجموا المركز وروعوا العاملين فيه ولم يجدوا أي حماية من أمن المستشفى أو تجاوباً من الجهات الرسمية.
وقالوا إنهم لن يستقبلوا أي مصابين جدد بوباء كورونا في مركز العزل التابع لمستشفى جامعة العلوم حتى يتم توفير الحماية للطاقم العامل في المركز ومحاسبة المعتدين.
وكان الأطباء العاملون في المستشفى الملكي بصنعاء تعرضوا نهاية الأسبوع الماضي لاعتداء من مسلحين حيث اقتحم مسلحون من أقارب أحد المرضى العناية المركزة وضربوا الأطباء والممرضين حتى سالت دماءهم، حسب الرسالة التي رفعها طاقم المستشفى لوزير الصحة في حكومة مليشيا الحوثي.
وأعلن طاقم مركز العزل في المستشفى الملكي إيقاف العمل حتى توفير الحماية وضبط المسلحين الذين اعتدوا على الطاقم.
ويتعرض الأطباء في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي لتهديدات وضغوطات لإجبارهم على مواصلة العمل في ظل عدم توفير أبسط وسائل الحماية التي تقيهم من الإصابة بوباء "كورونا".
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