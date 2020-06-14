اليمن.. قائد جبهة صرواح: مليشيا الحوثي انهارت بعد تقدمات كبيرة للقوات الحكومية

الأحد 14 يونيو 2020

أكد قائد جبهة صرواح العميد الركن أحمد أبو أصبع أن مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة إيرانياً تعيش حالة تقهقر وانهيار لصفوفها نتيجة سقوط قياداتها الميدانية وتلقيها خسائر بشرية ومادية كبيرة على أيدي أبطال القوات المسلحة.



وقال قائد جبهة صرواح في تصريح نشره موقع وزارة الدفاع ـ"26سبتمبر" ان أبطال القوات المسلحة تمكنوا، خلال الأيام الماضية، من تحرير واستعادة عدة مواقع عسكرية استراتيجية في جبهة صرواح.

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ولفت إلى أن أبطال الجيش مستمرون في التقدم، وسط انهيارات كبيرة تعيشها المليشيا التي تلوذ بالفرار، عقب تكبدها قتلى في صفوفها بينهم قيادات ميدانية كبيرة، مشيرا إلى أن قوات الجيش ألقت القبض خلال المواجهات على عناصر وقيادات حوثية.

وكشف قائد جبهة صرواح "عن هزيمة ساحقة، تلقتها العصابة الانقلابية إثر العملية النوعية المباغتة التي نفذها أبطال الجيش، واحباطها لهجوم كانت المليشيا المدعومة إيرانيا ترتب له جنوب صرواح