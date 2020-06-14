شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تفتح حدودها مع دول شنجن في 21 يونيو والان مع التفاصيل

الأحد 14 يونيو 2020 ذكرت وسائل إعلام إسبانية، بما في ذلك صحيفة الباييس ومحطة إذاعية محلية، أن البلاد ستفتح حدودها أمام دول منطقة شنجن بالاتحاد الأوروبي في 21 يونيو، باستثناء البرتغال حيث ستفتح الحدود معها في أول يوليو تموز مثلما أعلنت في السابق.

Advertisements كانت الحكومة الإسبانية قالت في وقت سابق إنها ستسمح للسائحين الأجانب بدخول إسبانيا في أول يوليو دون حجر صحي ذاتي، باستثناء جزر البليار التي قد تبدأ في استقبال السياح غدا الاثنين في إطار برنامج تجريبي.

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