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إسبانيا تفتح حدودها مع دول شنجن في 21 يونيو

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 14 يونيو 2020

ذكرت وسائل إعلام إسبانية، بما في ذلك صحيفة الباييس ومحطة إذاعية محلية، أن البلاد ستفتح حدودها أمام دول منطقة شنجن بالاتحاد الأوروبي في 21 يونيو، باستثناء البرتغال حيث ستفتح الحدود معها في أول يوليو تموز مثلما أعلنت في السابق.

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كانت الحكومة الإسبانية قالت في وقت سابق إنها ستسمح للسائحين الأجانب بدخول إسبانيا في أول يوليو دون حجر صحي ذاتي، باستثناء جزر البليار التي قد تبدأ في استقبال السياح غدا الاثنين في إطار برنامج تجريبي.

 

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