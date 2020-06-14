مقتل جنديين بحفظ السلام في هجوم مسلح بمالي

الأحد 14 يونيو 2020

قتل جنديين أمس الأحد، في هجوم مسلح على قوات حفظ السلام في مالي الواقعة غربي قارة أفريقيا.



وقالت بعثة الأمم المتحدة في مالي، اليوم الأحد، إن جنديين من قوات حفظ السلام قتلا في هجوم على قافلة إمدادات شمالي مالي.

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وأضافت في بيان أن قافلة الإمدادات كانت متوقفة على طريق تيساليت-جاو عندما هاجمها مسلحون مجهولون.

وفي مايو/ آيار الماضي، قالت الأمم المتحدة، إن 3 من أفراد قوة حفظ السلام التابعة للمنظمة قتلوا وأصيب 4 آخرون بجروح بالغة إثر انفجار عبوات ناسفة لدى مرور دورية في شمال مالي.