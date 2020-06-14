شكرا لقرائتكم خبر عن رياح موسمية تعرقل جهود مكافحة كورونا بالهند والان نبدء بالتفاصيل
وقالت هيئة الأرصاد الجوية الهندية اليوم الأحد إن الظروف تصبح مواتية للرياح لأن تتجه إلى بعض أجزاء ولايات شاتيسجاره وجارخند وبيهار وجوجارات وماديا براديش.
وأضافت الهيئة أنه من المتوقع سقوط أمطار غزيرة على أجزاء من الساحل الغربي للبلاد والمنطقة الشمالية الشرقية خلال الخمسة أيام المقبلة.
وتابعت الهيئة أنه من المتوقع سقوط أمطار بشكل متفرق في الأجزاء الوسطى والشرقية المجاورة في اليومين إلى الأيام الثلاثة المقبلة.
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