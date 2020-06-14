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رياح موسمية تعرقل جهود مكافحة كورونا بالهند

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توقعت هيئة الأرصاد الجوية الهندية، هبوب الرياح الموسمية الجنوبية الغربية، التي تتساقط أمطارها على أكثر من نصف الأراضي الزراعية في الهند، على ولاية ماهاراشترا الغربية، من بين ذلك مومباي في الساعات الـ24 المقبلة، مما قد يعرقل جهود احتواء تفشي فيروس كورونا في المدينة، التي برزت كبؤرة للعدوى في الدولة الواقعة في جنوب آسيا، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الهندية اليوم الأحد إن الظروف تصبح مواتية للرياح لأن تتجه إلى بعض أجزاء ولايات شاتيسجاره وجارخند وبيهار وجوجارات وماديا براديش.

وأضافت الهيئة أنه من المتوقع سقوط أمطار غزيرة على أجزاء من الساحل الغربي للبلاد والمنطقة الشمالية الشرقية خلال الخمسة أيام المقبلة.

وتابعت الهيئة أنه من المتوقع سقوط أمطار بشكل متفرق في الأجزاء الوسطى والشرقية المجاورة في اليومين إلى الأيام الثلاثة المقبلة.

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