شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل عنصرين من قوات حفظ السلام في شمال مالي والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت بعثة الأمم المتحدة في بيان اليوم، أن موكباً لوجيستياً تابعاً للبعثة في منطقة بين تيسالي وغاو في الشمال تعرّض لهجوم يوم أمس، من قبل "أفراد مسلحين" قاموا "بقتل عنصرين من قوات حفظ السلام، دون أن تحدد جنسيتهما.
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