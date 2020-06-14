شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل .. وفيات كورونا تقفز إلى 42 ألف حالة والان نبدء بالتفاصيل
ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البرازيل إلى 850 ألفا و514 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم، طبقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.
ووصل عدد الوفيات بسبب الفيروس في البرازيل إلى 42720 حالة، فيما تعافى 459 ألفا و436 شخصا من المصابين حتى الآن .
كانت هذه تفاصيل خبر البرازيل .. وفيات كورونا تقفز إلى 42 ألف حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.