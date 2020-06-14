شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا .. إصابات كوورنا ترتفع إلى 38 ألف حالة والان نبدء بالتفاصيل

أعلن أحمد يوريانتو المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية اليوم الأحد عن تسجيل 857 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد إلى جانب 43 وفاة مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 38277 والوفيات إلى 2134. وأضاف إن 755 مريضا آخر تعافوا من مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس، وبذلك يصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 14531.

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