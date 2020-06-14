ردتدرت شركة ارض السواد لتكنلوجيا المعلومات المحدودة، الاحد، على بيان اتهمها بالتعامل مع سعات انترنت "مهربة"، مؤكدة انها لا تتعامل مع هكذا سعات وانما من مصادر سليمة. وفي ادناه وثيقة تتضمن نص الرد:

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كانت هذه تفاصيل خبر شركة لتكنلوجيا المعلومات ترد على بيان اتهمها بالتعامل مع سعات انترنت 'مهربة'.. وثيقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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