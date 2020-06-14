واشنطن: ما زلنا في خضم وباء ومعركتنا معه لم تنته بعد

نشرت وزارة الصحة بولاية واشنطن الأمريكية تقريرا يكشف عن زيادة نشاط الفيروس التاجي فيها، وقال حاكم الولاية:"ما زلنا في خضم وباء يصيب ويقتل سكان واشنطن.هذه المعركة لم تنته بعد".
ووفقا لبيان صحفي على موقع الوكالة في الإنترنت، فإن الوضع في الجزء الشرقي من الولاية، حيث حدثت حتى نهاية شهر مايو زيادة في تفشي الفيروس التاجي، هو الأكثر إثارة للقلق. ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بمقاطعات بنتون وفرانكلين وسبوكين وياكيما.
وقال البيان: "وفقا للتقديرات الواردة في التقرير، فإن عدد حالات (العدوى) والوفيات في هذه المناطق ستزداد بسرعة كبيرة، إذا استمر انتشار مرض COVID-19 بالوتيرة الحالية".
وقال البيان: "وفقا للتقديرات الواردة في التقرير، فإن عدد حالات (العدوى) والوفيات في هذه المناطق ستزداد بسرعة كبيرة، إذا استمر انتشار مرض COVID-19 بالوتيرة الحالية".
وعلاوة على ذلك، يلاحظ أنه "حدثت زيادة طفيفة" في عدد الإصابات في الجزء الغربي من الولاية.
وحسب البيان الصحفي، فإن الزيادة في عدد حالات الإصابة قد تكون بسبب إحياء الأحداث، ومع ذلك، لا يمكن للتقرير أن يعكس الزيادة المحتملة في عدد المصابين نتيجة الاحتجاجات الأخيرة.
وحسب البيان الصحفي، فإن الزيادة في عدد حالات الإصابة قد تكون بسبب إحياء الأحداث، ومع ذلك، لا يمكن للتقرير أن يعكس الزيادة المحتملة في عدد المصابين نتيجة الاحتجاجات الأخيرة.
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