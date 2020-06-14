امير الكويت يوجه دعوة لصالح لزيارة الكويت

وجه امير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، الاحد، الى رئيس الجمهورية برهم صالح دعوة لزيارة بلاده، فيما شدد صالح أهمية الانفتاح الاقتصادي بين البلدين وتفعيل مخرجات مؤتمر المانحين الدوليين في الكويت.

وقال مكتب رئيس الجمهورية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم الأحد، في قصر بغداد، وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح بحضور وزير الخارجية فؤاد حسين".

وأكد رئيس الجمهورية أن "العراق حريص على إقامة علاقات متينة مع الكويت انطلاقاً من الأواصر الأخوية والوشائج التاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين"، مشيراً إلى أن "المراحل المتقدمة التي قطعها البلدين في التعاون والعمل المشترك تدعو إلى التفاؤل".

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وشدد الرئيس "على أهمية الانفتاح الاقتصادي بين البلدين وتفعيل مخرجات مؤتمر المانحين الدوليين في الكويت لإعادة إعمار العراق"، مبيناً أن "الأزمات السياسية والاقتصادية وانتشار جائحة كورونا تتطلب من دول المنطقة المزيد من التنسيق والتكاتف لتجاوز هذه الأوضاع بغية ترسيخ ركائز الاستقرار والسلم وتحقيق الازدهار للشعوب".

ونقل وزير الخارجية إلى رئيس الجمهورية دعوة من امير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح لزيارة الكويت، ووعد صالح بتلبيتها في أقرب فرصة، محملاً تحياته وتمنياته لسمو الأمير بدوام الصحة والعافية، وللشعب الكويتي الشقيق دوام التقدم والنماء.

وقدم وزير الخارجية الكويتي التهنئة بمناسبة تشكيل الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي مجدداً دعم بلاده للعراق في المجالات كافة، وحرصها على مدّ جسور التعاون ومساندتها الكاملة لاستقرار العراق والحفاظ على سيادته.