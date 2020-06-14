قائد شرطة واسط يمنع دوريات النجدة من اغلاق المحال في الهورة

اعلنت قيادة شرطة واسط، الاحد، ان قائدها منع دوريات النجدة من اغلاق المحال في الهورة. وقال قائد الشرطة اللواء قاسم راشد زويد في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تقرر منع دوريات النجدة من اغلاق المحال التجارية داخل شارع الهورة". واضاف ان "تطبيق الحظر الصحي الوقائي المناطقي وليس غلق المحلات"، مشددا على "تنفيذ الوقاية الصحية وهي ارتداء الكمامات والكفوف وعدم اقامة التجمعات".

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