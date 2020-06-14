رئيس حكومة إقليم كردستان يصدر بيانا بشأن الهجوم الإرهابي في خانقين

اصدر رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، الاحد، بيانا بشأن الهجوم الإرهابي في قضاء خانقين، فيما شدد على تفعيل آلية التنسيق المشترك لحماية المناطق المتدهورة أمنياً.

وقال بارزاني في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "ببالغ الأسى والأسف، اُستشهد عدد من الإخوة والأخوات الكاكائية وأصيب آخرون بجروح خلال الهجوم الذي شنه إرهابيون على قريتي دارا و ميخاس التابعتين لقضاء خانقين"، مبينا "اننا نتوجه لذوي الضحايا بخالص التعازي، ونسأل الله تعالى أن يسكن الشهداء فسيح جناته وأن يمّن على المصابين بالشفاء العاجل".

واعرب بارزاني عن قلقه "إزاء تدهور الوضع وعدم الاستقرار في هذه المناطق"، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة "تفعيل آلية التنسيق الأمني بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية في بغداد وأهمية تواجد قوات البيشمركة في هذه المناطق، ليتسنى تحقيق التعاون والتنسيق مع الجيش العراقي بهدف إعادة الاستقرار إليها وحماية أموال سكانها وممتلكاتهم".