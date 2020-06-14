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الضائقة المالية تكبل يدي تطبيعية الكرة وتهدد أسود الرافدين في تصفيات المونديال

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2020-06-14 | 13:07

الضائقة المالية تكبل يدي تطبيعية الكرة وتهدد أسود الرافدين في تصفيات المونديال

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تواجه اللجنة التطبيعية في الاتحاد العراقي لكرة القدم، ضائقة مالية كبيرة بسبب الظروف التي تشهدها البلاد في ظل الأزمة الاقتصادية وجائحة .
وينتظر المنتخب الوطني لكرة القدم، استحقاقات مهمة من مباريات ودية وخوض مباريات التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وبحسب المعلومات التي تحصلت عليها الخليج 365 من مصادرها، فإن "الهيئة التطبيعية في الاتحاد العراقي لكرة القدم، تعاني من أزمة مالية بسبب الظرف العام في البلد".


وأضافت المصادر، أن "الهيئة وخلال حديثها مع النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، أبلغته بهذه الضائقة التي ستؤثر كثيراً على مستقبل المنتخب الوطني في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا".

وبينت أن "الهيئة تسعى الى تجديد عقد مدرب المنتخب الوطني سريتشكو كاتانيتشش، لكنها لا تمتلك الأموال بل هي لا تمتلك أموال دفع رواتب الموظفين بسبب الازمة".

تجدر الإشارة الى ان المنتخب الوطني سيخوض أكثر من مباراة ودية استعداداً للتصفيات التي ستستأنف من جديد خلال شهر تشرين الأول المقبل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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