الضائقة المالية تكبل يدي تطبيعية الكرة وتهدد أسود الرافدين في تصفيات المونديال

2020-06-14 | 13:07
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وبحسب المعلومات التي تحصلت عليها الخليج 365 من مصادرها، فإن "الهيئة التطبيعية في الاتحاد العراقي لكرة القدم، تعاني من أزمة مالية بسبب الظرف العام في البلد".
وأضافت المصادر، أن "الهيئة وخلال حديثها مع النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، أبلغته بهذه الضائقة التي ستؤثر كثيراً على مستقبل المنتخب الوطني في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا".
وبينت أن "الهيئة تسعى الى تجديد عقد مدرب المنتخب الوطني سريتشكو كاتانيتشش، لكنها لا تمتلك الأموال بل هي لا تمتلك أموال دفع رواتب الموظفين بسبب الازمة".
تجدر الإشارة الى ان المنتخب الوطني سيخوض أكثر من مباراة ودية استعداداً للتصفيات التي ستستأنف من جديد خلال شهر تشرين الأول المقبل.
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