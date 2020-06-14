كشف مصدر مطلع، الأحد، عن إصابة مسؤول حكومي وأفراد عائلته وأحد عناصر حمايته بفايروس كورونا وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسؤولاً حكومياً وأفراد عائلته وأحد عناصر حمايته يخضعون حالياً للحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفايروس كورونا". وبحسب آخر إحصائية ل‍وزارة الصحة، يبلغ إجمالي الإصابات بفايروس كورونا في العراق 18950 إصابة، ومجموع حالات الشفاء 7515، فيما يبلغ مجموع الوفيات 549.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصدر: إصابة مسؤول حكومي وعائلته وأحد عناصر حمايته بفايروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.