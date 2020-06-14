استبعد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، الأحد، عودة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى خيار الاستقطاع من الرواتب لحل أزمة السيولة النقدية، فيما قدم عدداً من المقترحات لحل الأزمة.
وقال كوجر في حديث لـ الخليج 365، إن "خطوة رئيس الوزراء بالبدء في الاستقطاعات من الطبقة الهشة في المجتمع وهي رواتب المتقاعدين لم تكن خطوة موفقة وأعطت درساً مهماً للحكومة"، مبيناً أن "الحكومة بحال بدأت بالاستقطاعات من الدرجات الخاصة والرئاسات الثلاث والوزراء والنواب فان وقع الاستقطاعات من باقي الدرجات سيكون أقل تأثيراً مما حصل".
وأضاف كوجر، "لا نتعقد أن رئيس الوزراء سيعود للجوء إلى خيار الاستقطاع مرة أخرى بعد ما حصل، وبحال اللجوء اليه فانه سينحصر بالدرجات العليا فقط"، لافتاً إلى أن "رؤيتنا بأن الاستقطاع لن يحل المشكلة الفعلية على الأرض، لكن الحل يكون من خلال مواجهة الفساد والبدء بتصحيح مسار الدولة الاقتصادي وإعادة هيكلة السياسة الاقتصادية للدولة".
وأضاف كوجر، "لا نتعقد أن رئيس الوزراء سيعود للجوء إلى خيار الاستقطاع مرة أخرى بعد ما حصل، وبحال اللجوء اليه فانه سينحصر بالدرجات العليا فقط"، لافتاً إلى أن "رؤيتنا بأن الاستقطاع لن يحل المشكلة الفعلية على الأرض، لكن الحل يكون من خلال مواجهة الفساد والبدء بتصحيح مسار الدولة الاقتصادي وإعادة هيكلة السياسة الاقتصادية للدولة".
ومضى كوجر إلى القول إن "الكاظمي بحاجة إلى دعم الشارع العراقي والمرجعية والصالحين في مجلس النواب، وبدون طرح سياسات اقتصادية سليمة فلن يحصل على هذا الدعم".
كانت هذه تفاصيل خبر عضو بالمالية النيابية يستبعد الاستقطاع من الرواتب مجدداً ويقدم مقترحات لحل الأزمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.