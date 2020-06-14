عضو بالمالية النيابية يستبعد الاستقطاع من الرواتب مجدداً ويقدم مقترحات لحل الأزمة

وقال كوجر في حديث لـ الخليج 365، إن "خطوة رئيس الوزراء بالبدء في الاستقطاعات من الطبقة الهشة في المجتمع وهي رواتب المتقاعدين لم تكن خطوة موفقة وأعطت درساً مهماً للحكومة"، مبيناً أن "الحكومة بحال بدأت بالاستقطاعات من الدرجات الخاصة والرئاسات الثلاث والوزراء والنواب فان وقع الاستقطاعات من باقي الدرجات سيكون أقل تأثيراً مما حصل".وأضاف كوجر، "لا نتعقد أن رئيس الوزراء سيعود للجوء إلى خيار الاستقطاع مرة أخرى بعد ما حصل، وبحال اللجوء اليه فانه سينحصر بالدرجات العليا فقط"، لافتاً إلى أن "رؤيتنا بأن الاستقطاع لن يحل المشكلة الفعلية على الأرض، لكن الحل يكون من خلال مواجهة الفساد والبدء بتصحيح مسار الدولة الاقتصادي وإعادة هيكلة السياسة الاقتصادية للدولة".

ومضى كوجر إلى القول إن "الكاظمي بحاجة إلى دعم الشارع العراقي والمرجعية والصالحين في مجلس النواب، وبدون طرح سياسات اقتصادية سليمة فلن يحصل على هذا الدعم".