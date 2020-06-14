متحدث البرلمان المصري: الانتخابات في نوفمبر.. ولا فرص لاندساس الإخوان

قال صلاح حسب الله، المتحدث باسم البرلمان المصري، إن الانتخابات البرلمانية ستجرى على الأغلب شهر نوفمبر المقبل، مؤكدا عدم وجود أي فرصة لاندساس الإخوان إليها.

وفي تصريحات لـ"الخليج 365"، أوضح حسب الله أن هذه الخطوة تأتي عقب إقرار البرلمان للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، خلال دور الانعقاد الحالي الذي ينتهي في يوليو/تموز المقبل، دون أن يستبعد إمكانية مد انعقاده "وفقا للحاجة إلى ذلك".

وأكد المتحدث باسم البرلمان المصري عدم وجود فرص إطلاقا لاندساس الإخوان أو من وصفهم بـ "أصحاب الهوى الإخواني" للمجلس بغرفتيه (النواب والشيوخ)، سواء كمرشحين على مستوى النظام الفردي أو داخل قوائم الأحزاب.

ويستأنف البرلمان المصري جلساته العامة الأحد وعلى مدار 3 أيام متتالية، لمناقشة القوانين المنظمة للعملية الانتخابية لمجلسي النواب والشيوخ المقبلين.

وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، قد وافقت نهائيا الأسبوع الماضي على مشروع قانون مجلس الشيوخ، الذي يتشكل في ضوء مشروع القانون المقترح من 300 عضو منهم 100 بالانتخاب بنظام القائمة المغلقة و100 بنظام الفردي و100 عضواً يعينهم رئيس الجمهورية.

وأقر مشروع القانون تشكيل مجلس النواب المقبل بعدد 568 نائبا، ينتخب منهم 284 بالنظام الفردي، و284 عبر القائمة المغلقة المطلقة.



فرص اندساس الإخوان

المتحدث باسم البرلمان المصري أكد أنه لا خشية على الإطلاق من تسلل الإخوان للبرلمان المقبل، لافتاً إلى أن فرص اندساسهم في قوائم الأحزاب ضعيفة جدا.

وتابع: "على مستوى القوائم المغلقة؛ فإن الأحزاب ستضع معايير انتقاء واختيار المرشحين داخل تلك القوائم بشكل واضح ودقيق جدا".

أما على مستوى النظام الفردي فإن كل من سيخوض الانتخابات وفقا لهذا النظام ويظهر تعاطفا أو هوى إخواني فإن الشارع المصري سيسير بعكس اتجاهه تماما وسيتم لفظه، وفقاً لـ"حسب الله".





كان رئيس البرلمان المصري علي عبدالعال، طالب خلال جلسة عامة "الجميع بأن يعلم أن اختيارات الممثلين في القوائم ستتم بدقة، وستضع الأحزاب معايير في غاية الدقة".

وأردف: "فكرة وجود شخص غير مرغوب فيه ويتسلل إلى هذه القائمة ستؤدي إلى أن تكون القائمة محل نقد من الرأي العام، حتى لو فازت في الانتخابات".

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حوار مجتمعي

واستعرض حسب الله أجندة وأولويات البرلمان المصري خلال الفترة المتبقية من دور الانعقاد الحالي، قائلا: "سيتم الانتهاء من مشروعات القوانين المنظمة للعملية الانتخابية؛ وتتضمن مشروع قانون مجلس الشيوخ، وتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية".

وفي هذا الصدد، أكد حسب الله أن تلك القوانين بمثابة استحقاقات دستورية على البرلمان مناقشتها، قبل فض دور الانعقاد الجاري، من أجل إجراء انتخابات النواب والشيوخ.

ونوه عضو اللجنة التشريعية في البرلمان إلى أن القوانين المتعلقة بالانتخابات التي تقدم بها ائتلاف "دعم مصر" صاحب الأغلبية النيابية جاءت عقب حوار مجتمعي أداره الائتلاف وضم الأحزاب والقوى السياسية.

وضمن القوانين التي لا يمكن تأجيلها، يأتي مشروع الموازنة العامة للدولة المقدم من جانب الحكومة والذي يجب إقراره قبل نهاية يونيو/حزيران الجاري.

الانتخابات في نوفمبر

المتحدث باسم البرلمان المصري شدد على أن "دور الانعقاد الحالي ينتهي وفقا للائحة الداخلية في شهر يوليو/تموز المقبل، لكن قد يتم مد دور الانعقاد وفقا للحاجة، وذلك وفقا لقرار هيئة مكتب المجلس".

ونبه إلى أن عمر مجلس النواب 5 أعوام، ينتهي في 9 يناير/كانون الثاني 2021، وفقا للدستور، نظرا لانعقاد أول جلسة له فى 10 يناير/كانون الثاني 2016.

وتنص المادة (106) من الدستور المصري على: "مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته".





وحول تأثير انتشار فيروس كورونا المستجد على موعد إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، قال حسب الله إنها ستجرى في موعدها شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل على الأغلب وفقا للدستور؛ خاصة أن الأمور بدأت في التحسن النسبي من حيث انتشار الفيروس.

وتابع :"الأمور تسير بشكل جيد، حيث ستعقد امتحانات الثانوية العامة الأسبوع المقبل دون تأجيل، ولاحقا تجرى الانتخابات في موعدها على الأغلب".

وبشأن موعد إجراء انتخابات مجلس الشيوخ، نبه حسب الله إلى أنه فور الانتهاء من القوانين في البرلمان، فإن الهيئة الوطنية للانتخابات ستكون الجهة المسؤولة عن تحديد تاريخ وآليات إجراء التصويت.

وفي رده على انتقادات البعض من عدم وجود فرص للأحزاب الصغيرة لخوض الانتخابات وفقا للنظام الانتخابي الذي يجرى مناقشته، قال حسب الله: "النظام يسمح للجميع بالتواجد، حيث لدينا 4 قوائم على مستوى الجمهورية، ويتاح لأي أحزاب خلال هذا النظام التجمع بينها لتشكيل قائمة".