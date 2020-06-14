الأسلحة الأسرع من الصوت ترفع منسوب السباق الروسي الأمريكي

الخليج 365الأحد 2020/6/14 03:42 م بتوقيت أبوظبي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، أن بلاده تطور وسائل ودفاعات لمواجهة أسلحة تفوق سرعة الصوت.
ونقلت وكالات أنباء روسية عن بوتين قوله، إن بلاده تطور الوسائل لمواجهة أسلحة الدول الأخرى التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.
إعلان يأتي غداة تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال فيه إن لدى بلاده صواريخ فرط صوتية حديثة، يمكنها أن تصيب هدفا ضمن دائرة قطرها حوالي 70 سم، من مسافة 1600 كيلومتر.
والشهر الجاري، أصدر الرئيس الروسي، مرسوما يسمح للجيش باستخدام الأسلحة النووية ضد أي هجوم تتعرض له البلاد حتى لو كان بأسلحة تقليدية.
ووفقا للمرسوم الذي نشره الموقع الإلكتروني للكرملين، فإن بإمكان روسيا القيام بهذا العمل إذا كان الهجوم الأولى يشكل تهديدا مباشرا "لوجود الدولة".
وقبل 12 عاما، أطلقت روسيا خطة إصلاح عسكري واسع تبنت إعادة تسليح الجيش.
وفي عام 2010 تقرر ضخ 317 مليار دولار حتى عام 2020 للارتقاء بتقنيات القوات إلى 70%.
ويتفوق الجيش الروسي على نظيره الأمريكي - المصنف الأول عالميا - في أعداد راجمات الصواريخ التي تصل إلى 3800 راجمة، بحسب تقرير لـ"سي إن إن".
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