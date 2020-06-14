مقتل العشرات في هجمات مسلحة بنيجيريا المزيد

قتل 38 شخصا في هجومين إرهابيين لمسلحين من تنظيم "داعش"، أحدهما استهدف قرية في شمال شرق نيجيريا، وفق ما أفادت به مصادر محلية.

وقال سكان في قرية غوني أوسمانتي النائية، إن الهجوم الأول وقع عندما أضرم إرهابيو داعش، أمس السبت، النيران في شاحنة، ما أسفر عن مقتل عدد لم يعرف بعد من ركابها.

أما الهجوم الثاني، فذكرت مصادر أمنية وسكان، أنه وقع السبت في بلدة مونغونو (على بعد 60 كلم).

ووفق المصادر ذاتها، أسفر هذا الهجوم عن مقتل 15 شخصا، بينهم تسعة جنود.