بوتين معلقا على المظاهرات الأمريكية: انعكاس لأزمات داخلية عميقة المزيد

في أول تعليق له على الوضع الحالي الذي تشهده الولايات المتحدة، اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاحتجاجات المناهضة للعنصرية هناك، مؤشرا على أزمات عميقة في البلاد.

وقال بوتين في مقابلة مع قناة "روسيا-1" إن "ما حصل مؤشر على وجود أزمات داخلية عميقة" في الولايات المتحدة.

ومنذ 25 أيار/مايو الماضي، تشهد الولايات المتحدة مظاهرات احتجاجية على خلفية وفاة جورج فلويد الأمريكي من أصول أفريقية،مختنقا، تحت ركبة شرطي أبيض في الولايات المتحدة، وأثارت صوره بينما كان الشرطي يضغط بركبته على عنقه استياء كبيرا في أمريكا والعالم.

وعلى إثر الاحتجاجات التي تحولت إلى أعمال شغب ونهب، كان ترامب قد طالب حكام الولايات بنشر الحرس الوطني، لكن المسؤولين في عدة ولايات ومناطق ردوا عليه بأنه يمكن التعامل مع الأمر بدون تدخل من قوات الأمن.

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وفي برنامج "موسكو - الكرملين - بوتين" الذي تبثه القناة الروسية الأولى، أعرب الرئيس بوتين عن استغرابه من رد فعل حكام الولايات الأمريكية على توجيهات الرئيس دونالد ترامب.

وفي هذا الصدد، أضاف "الرئيس (ترامب) يقول إنه من الضروري فعل كذا وكذا، والحكام (الولايات) يقولون اذهب أنت بعيدا".

وفي معرض وصفه لما يحدث في الولايات المتحدة، اعتبره الرئيس الروسي "انعكاسا لبعض الأزمات الداخلية العميقة".

وتابع "في الواقع، نحن نراقب هذا منذ فترة طويلة. منذ اللحظة التي وصل فيها الرئيس الحالي إلى السلطة، عندما فاز بشكل واضح وبطريقة ديمقراطية، فإن الطرف الخاسر اختلق جميع أنواع الخرافات، فقط للتشكيك في شرعيته".

وفي وقت سابق، أعربت الخارجية الروسية عن "استنكارها" لـ"عنف" الشرطة الأمريكية ضد الصحفيين بينهم صحفية متعاونة مع وكالة روسية، خلال تغطيتهم الاحتجاجات الجارية.