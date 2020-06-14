سعر الدولار في السودان اليوم الأحد 14 يونيو 2020

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم الأحد في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) مسجلا 146 جنيها، في حين استقر سعر العملة الخضراء على شاشة البنك المركزي السوداني عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.

وتكرر السعر الرسمي للدولار على شاشات جميع البنوك وشركات الصرافة العاملة في السودان.

وفي السوق السوداء، زاد الدولار جنيها واحدا ليسجل 146 جنيها مقابل 145 جنيها أمس، وفقا لوسائل إعلام سودانية.

ويبدو أسعار الدولار في السودان تأثرت بتصريحات صندوق النقد الدولي حول تعاونه المعلن عنه مع السودان مؤخرا، حيث أشار إلى أن هذا التعاون لا يتضمن تمويلا.

وقبل أسبوع، أعلن السودان أنه بدأ مفاوضات للحصول على الدعم المالي من صندوق النقد الدولي، لكنه لجأ إلى صيغة "البرامج غير الممولة" للحصول على الدعم دون أن يتسبب إدراجه في "لائحة الإرهاب" إلى منع التعاون.

وقال وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي، آنذاك إن السودان بدأ المفاوضات هذا الأسبوع مع الصندوق بشأن برنامج غير ممول قد يمهد الطريق أمام الحصول على دعم مالي دولي.

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لكن جيري رايس مدير التواصل بالصندوق، قال في مؤتمر صحفي أمس السبت إن برنامج التعاون مع السودان لا يتضمن تمويلا في الوقت الحالي.

وأضاف رايس البرنامج يتضمن مراقبة تنفيذ السياسات في السودان من قبل خبراء الصندوق، لمساعدة البلاد على تسوية المستحقات المتأخرات عليه لصالح الصندوق.

ويدين السودان بمبلغ 1.3 مليار دولار لصالح صندوق النقد الدولي.

بيد أن رايس أشار إلى أن التعاون مع صندوق النقد يفتح للسودان بابا للتمويل من مصادر أخرى.

سعر اليورو والإسترليني في السودان

وسجل سعر اليورو 62.56 جنيه للشراء و62.87 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني 69.01 جنيه للشراء و69.36 جنيه للبيع، وفقا لشاشة بنك السودان المركزي.

سعر الريال والدرهم والدينار

وفيما يخص العملات العربية مقابل الجنيه السوداني، فقد سجل الريال السعودي 14.66 جنيه للشراء و14.73 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 14.97 جنيه للشراء و15.04 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 177.76 جنيه للشراء و178.65 جنيه للبيع، وفقا لبنك السودان المركزي.