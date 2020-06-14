البرازيل: إصابات كورونا تصل إلى 850 ألفا و514 حالة والوفيات 42720 حالة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البرازيل إلى 850 ألفا و514 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الأحد بتوقيت ساو باولو (10:30 بتوقيت جرينتش)، طبقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

ووصل عدد الوفيات بسبب الفيروس في البرازيل إلى 42720 حالة، فيما تعافى 459 ألفا و436 شخصا من المصابين حتى الآن .

ومر نحو 15 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في البرازيل.