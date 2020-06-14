انت الان تتابع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 236651 والوفيات إلى 34301 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية ارتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 236651، حتى الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت ميلانو، طبقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء. وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد إن عدد الوفيات بسبب الفيروس في إيطاليا بلغ 34301، فيما تعافى 174865 . وقد مر حوالي 19 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في إيطاليا.

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