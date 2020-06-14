الخطوط السعودية تؤكد أن جميع الرحلات الجوية الدولية ما زالت معلقة حتى إشعار آخر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أكدت "الخطوط السعودية" أن جميع الرحلات الجوية الدولية ما زالت معلقة حتى إشعار آخر، باستثناء رحلات عودة المقيمين المغادرين من السعودية ممن تقدموا بطلباتهم عبر منصة "عودة".



جاءت تصريحات الشركة عبر حسابها الرسمي في تويتر للرد على استفسارات الجمهور بشأن موعد عودة الرحلات الجوية.

وقالت الخطوط الجوية في ردها، أمس السبت،أنها لم تستأنف الرحلات الدولية وفي حال تم استئناف الرحلات سيتم الإعلان عبر جميع قنواتها.

وكانت السعودية قررت في 15 مارس/ آذار الماضي تعليق الرحلات الجوية الدولية في إطار جهودها للسيطرة على فيروس "كورونا" .

و يوم الأحد 31 مايو/ أيار الماضي، استأنفت الخطوط السعودية رحلاتها الداخلية.

وقالت الشركة إن الرحلات ستعود بشكل تدريجي، وفي حال استحداث وتشغيل وجهات جديدة سيتم الإعلان عن ذلك.

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وأعلنت الخطوط السعودية، أمس السبت، توسيع جدول رحلاتها الداخلية عبر تشغيل رحلات بين جدة وحائل انطلاقا من الغد 15 يونيو/ حزيران.

وأضافت هيئة الطيران المدني السعودية 5 مطارات للعمليات التشغيلية المرتبطة بخطة "استئناف الرحلات الجوية داخل السعودية.

والمطارات الخمسة هي: "بيشة والطائف وينبع وحفر الباطن وشرورة".

وكانت الهيئة قد استأنفت الرحلات الجوية الداخلية للمرحلة الأولى بتشغيل مطارات الملك خالد الدولي بالرياض، والملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والملك فهد الدولي بالدمام، والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، والأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم، وأبها الدولي، والأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بتبوك، والملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي بجازان، وحائل الدولي والملك سعود بالباحة ومطار نجران.

وكشفت الهيئة عن الإجراءات التي يجب على المسافرين اتباعها عند السفر عبر المطارات والتي تهدف لضمان رحلة سفر آمنة، إضافة إلى تجنّب المنع من السفر عند إخلاله بهذه الالتزامات المحدّدة من قبل الهيئة العامة للطيران المدني ووزارة الصحة والمتّبعة داخل المطارات.

وقالت الهيئة إنه لن يسمح للمسافر الذي تصل درجة حرارته لأكثر من (38) من دخول المطارات، حسب البروتوكولات الوقائية الصحية المعدة من الجهات الصحية المختصة.

وأوضحت أن "على المسافر الالتزام بشراء التذاكر إلكترونيا، وقياس درجة الحرارة في المطار ، والحضور قبل مواعيد إقلاع الرحلة بساعتين.

وأشارت إلى أن "الدخول للمطار سيقتصر على المسافرين فقط ويستثنى من ذلك مرافق واحد لكبار السن وذوي الإعاقة، مع الالتزام بلبس الكمامة".