شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عُمان تشكل لجنة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية لكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 يونيو 2020 متابعات_ الخليج 365 أفاد بيان صادر من المكتب الإعلامي الحكومي بسلطنة عُمان أن السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عُمان، أمر اليوم الأحد بتشكيل لجنة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.

Advertisements وقال البيان إن اللجنة التي سيرأسها وزير الداخلية ستدرس العودة سريعا لاستئناف الأنشطة الاقتصادية. كما أن عُمان منتج صغير نسبيا للنفط مقارنة بجيرانها في منطقة الخليج، وتضررت بشدة من الجائحة ومن تراجع أسعار الخام، وفقا للبيان.

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