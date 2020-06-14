سلطنة عمان تسجل 5 وفيات و1404 إصابات جديدة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان اليوم الأحد تسجيل خمس وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في السلطنة إلى 104 حالات.



وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم إنه تم تسجيل 1404 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 23481 حالة.

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وأضافت الوزارة أن الإصابات تشمل 400 حالة لعمانيين، و1004 لغير عمانيين.

وأشارت إلى أن 924 مصابا تماثلوا للشفاء ، ليصل إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في البلاد بلغ 8454.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.