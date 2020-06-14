صحة أبوظبي تطلق خدمة خاصة عبر الواتساب لبرنامج العزل المنزلي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 يونيو 2020 متابعات_ الخليج 365 أطلقت دائرة الصحة في أبوظبي اليوم وبالتعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة خدمة جديدة لبرنامج العزل المنزلي عبر قناة خاصة بالمركز في تطبيق الواتساب.

Advertisements وتعد هذه الخدمة المجانية مصدراً للمعلومات بالنسبة للمرضى المسجلين في البرنامج فيما يتعلق بإجراءات العزل المنزلي. وتتيح هذه الخدمة التي تدعم الرد التلقائي حصول المواطنين والمقيمين على إجابات للأسئلة الأكثر شيوعاً حول فيروس (كوفيد - 19)، والتوصيات الصادرة من دائرة الصحة أبوظبي بشأن إجراءات العزل المنزلي على مدار 24 ساعة.

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