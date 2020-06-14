شكرا لقرائتكم 385 مليون دولار اختلسها مؤسس "أبراج كابيتال"! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
قدر قانونيون مشرفون على عملية تصفية مجموعة "أبراج كابيتال"، أن عارف نقفي، مؤسس المجموعة والرئيس التنفيذي لها استولى على نحو 385 مليون دولار، وهو مبلغ أكبر بكثير مما ادعاه المدعون الأميركيون، وفقا لوكالة بلومبيرغ.
ويعد نقفي واحدا من ستة مسؤولين تنفيذيين سابقين في "أبراج كابيتال" يواجهون اتهامات بسبب انهيار شركة الاستثمار المباشر الكبرى عام 2018.
وقدر المدعون الأميركان في العام الماضي، قيمة ما استولى عليه "نقفي" بأكثر من 250 مليون دولار، ولكن في تسجيل جديد أمس الجمعة، رفع المصفون الخسائر أعلى بكثير إلى نحو 385 مليون دولار، في الفترة بين 2009 و2018، حيث قام بتحويل الأموال لاستخدامه الخاص في أكثر من 3700 صفقة.
ويعمل المصفون على تتبع المعاملات التي جرت في "أبراج"، وطلبوا من قاضي نيويورك الإذن بتقديم مذكرات استدعاء في 18 مصرفاً، كما سيتم استخدام المعلومات في دعوى قضائية مخطط لها في جزر كايمان تسعى لاسترداد الأموال لدفع مستحقات المستثمرين والدائنين للشركة.
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