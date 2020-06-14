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مشاهد صادمة لتعذيب مصريين على أيدي ميليشيات الوفاق

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جدة - بواسطة طلال الحمود - اعتقلت ميليشيات قوات الوفاق عشرات العمال المصريين في مدينة ترهونة، وقامت بتعنيفهم وتعذيبهم بتهمة دعم الجيش الليبي والعمل في صفوفه.

تعذيب عمال مصريين تعذيب عمال مصريين

وأظهر مقطع فيديو وصور متداولة على مواقع التواصل الإجتماعي، مشاهد صادمة لعمليات تعذيب وحشي وإهانة تعرّض لها العمال المصريين بعد اعتقالهم من قبل ميليشيا مسلّحة تابعة لقوات بركان الغضب.

وتم إجبارهم على الوقوف تحت أشعة الشمس حفاة، وعلى قدم واحدة ورفع أيديهم إلى الأعلى، كما تم إجبارهم على ترديد ألفاظ نابية والهتاف والإشادة بمدينة مصراتة.

تعذيب عمال مصريين تعذيب عمال مصريين

وأدان ناشطون بأشد العبارات الأفعال الإجرامية المشينة واللاإنسانية التي ارتكبتها الميليشيات في حق عمال مصريين أبرياء، و لا ذنب لهم في الحرب الدائرة بليبيا، معتبرين أنها تختصر المشهد في مدينة ترهونة ومعاناة أهلها منذ دخول قوات الوفاق إليها.

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