«نرفض الرضوخ عبر معاهدات تعود لحقبة الاستعمار».. إثيوبيا تصدر بياناً ترد فيه على تصريحات مصر بشأن سد النهضة

أصدرت الحكومة الإثيوبية، اليوم الأحد، بياناً ردت فيه على التصريحات الصادرة من مصر بشأن سد النهضة.

وكانت وزارة الري والموارد المائية أن الاجتماع الذي عقد في 11 يونيو الجاري بواسطة الفيديو كونفرانس، شهد تقديم إثيوبيا ورقة تحمل اقتراحًا مثيرًا للقلق حول قواعد ملء وتشغيل السد وتم الاعتراض على مضمونها.

وأشارت الوزارة إلى أن إثيوبيا تفتقد الإرادة السياسية للتوصل لاتفاق عادل ومستدام يحقق التنمية للدول الثلاث.

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وأعلنت الحكومة الإثيوبية، في بيانها اليوم أنها ستلتزم بأي اتفاق يشمل قواعد ملء سد النهضة يتم إبرامه مع مصر والسودان، وذلك قبل استئناف وزراء الري في الدول الثلاث اجتماعاتهم، يوم غد الاثنين، لبحث الأزمة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

وأفادت شبكة "سكاي نيوز عربية" بأن وزارة الري الإثيوبية قالت، في بيان لها، إن الاتفاق الذي تسعى لإبرامه "سيستند فقط لإعلان المبادئ الذي تم توقيعه في مارس 2015".

وأوضح البيان أن أديس أبابا "ترفض الرضوخ للضغط عليها عبر معاهدات قديمة تعود لحقبة الاستعمار لم تكن طرفا فيها".