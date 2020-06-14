مقتل عنصرين من قوات حفظ السلام في شمال مالي

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باماكو: قتل عنصران من بعثة الأمم المتحدة في مالي على يد مسلحين في شمال البلد الواقع في غرب إفريقيا والذي يشهد هجمات جهادية متكررة، كما أعلنت الأمم المتحدة الأحد.

وأكدت البعثة في بيان الأحد أن موكباً لوجيستياً تابعاً لها كان يمر في منطقة بين تيسالي وغاو في الشمال عندما تعرّض لهجوم "أمس (السبت) قرابة الساعة 19,00" (بالتوقيت المحلي وبتوقيت غرينتش)، من قبل "أفراد مسلحين" قاموا "بقتل عنصرين من قوات حفظ السلام"، من دون أن تحدد جنسيتهما.

