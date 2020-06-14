بوتين: تظاهرات الولايات المتحدة انعكاس لأزمات داخلية عميقة

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موسكو: اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد أن الاحتجاجات المناهضة للعنصرية في الولايات المتحدة مؤشر إلى أزمات عميقة في البلاد، وذلك في أول تعليق له على الوضع.

وقال بوتين في مقابلة مع قناة "روسيا-1" إن "ما حصل مؤشر إلى وجود أزمات داخلية عميقة" في الولايات المتحدة.

