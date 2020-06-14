مقتل ستة أشخاص في هجوم جهادي في نيجيريا

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كانو: قُتل ستة أشخاص في هجوم شنّه السبت عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا على نقطة عسكرية استراتيجية في شمال شرق نيجيريا، وفق ما أفادت مصادر أمنية ومحلية.

اشتبك العشرات من مسلحي التنظيم مع جنود وعناصر من التنظيمات المسلحة المدعومة من الحكومة بعد الهجوم على قرية مونغونو، بالقرب من بحيرة تشاد.

أشار بوكار آري، وهو أحد المقاتلين ضد الجهاديين، لوكالة فرانس برس إلى أن "جنديين وعضو في جماعة محلية للدفاع الذاتي وثلاثة مدنيين قتلوا في الهجوم الذي استمر ساعتين". وذكر السكان أن الجهاديين كانوا مدججين بالسلاح وبدأوا عمليتهم بإطلاق سراح سجناء قبل إضرام النار في المباني العامة.

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قال أحد السكان المحليين كولو جانا لوكالة فرانس برس "لقد أمطروا القرية بالقذائف، مما اسفر عن مقتل ثلاثة اشخاص واصابة آخرين" مضيفا "رأيت جثتي الجنديين وجثة عنصر التنظيم المسلح في الشوارع بعد القتال". وأشارت هذه المصادر إلى أن الجهاديين فروا عندما بدأ قصف الطيران العسكري.

حاولت جماعة بوكو حرام ومنافسها تنظيم الدولة الإسلامية مرارًا الاستيلاء على مونغونو، وهي ثكنة عسكرية استراتيجية تبعد على بعد 135 كيلومترًا من العاصمة الإقليمية، مايدوغوري.

وقتل الجهاديون الثلاثاء 81 شخصا في هجوم على قرية فيلو التي يقطنها مربّو ماشية والواقعة في مقاطعة غوبيو بولاية بورنو التي تبعد 90 كيلومترا إلى الشمال من مكان هجوم السبت. وأسفر النزاع في نيجيريا عن مقتل 36 ألف شخص وتشريد أكثر من مليونين منذ عام 2009.

