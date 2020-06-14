شنقا طفلًا على الباب.. الإعدام لشقيقين بتهمة قتل شخصين في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا – عبد الرحمن القرشي:
قضت محكمة جنايات قنا، اليوم الأحد، بالإعدام شنقًا لشقيقين والمؤبد لمتهمين آخرين، بتهمة قتل مزارعين بسبب خلافات على قطعة أرض بمنطقة المعنا في قنا.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضوية المستشار سعيد محمد دسوقي الجزار، وشريف عفت مصطفى، وأمانة سر صلاح فراج، ومحمد حسني، وعلاء محمد.
تعود أحداث القضية إلى سبتمبر عام 2015 عندما وجهت النيابة في قنا إلى "أحمد. م. أ. ح"، وشقيقه "علاء"، و"حمادة. ع. ا. م"، مقيم في دشنا، و"النعمان. ح. ع"، و"فاطمة. م. ح. ح"، تخمة التعمد والترصد وإعداد العدة بالذهاب إلى منزل "القاضي. ر. أ"، وقتله بأسلحة نارية، واقترنت هذه الجناية بأخرى وهي قتل شقيق المجني عليه الطفل عبد الرحمن بأسلحة نارية وشنقه في حبل وربطه في الباب، بسبب خلافات على قطعة أرض في المعنا التابعة لدائرة مركز قنا.
جرى ضبط المتهمين ومحاكمتهم حضوريًا للمتهم الأول وغيابيًا للثاني بالإعدام شنقًا، والمؤبد للمتهمين الثالث والرابع، وبراءة المتهمة الخامسة.
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