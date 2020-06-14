مؤسسة دولية: سلطنة عُمان مركز إقليمي مهم في مجال خدمات الاتصالات

أكدت مؤسسة الأبحاث والاستشارات الدولية "بود كوميونيكيشن" ومقرها سيدني بإستراليا أن سلطنة عُمان عززت نفسها كمركز إقليمي مهم في قطاع خدمات الاتصالات بالشرق الأوسط مع إمكانية وصولها إلى العديد من الكابلات البحرية بما في ذلك كابل 2Africa البحري الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا، والذي سيصبح متاحا خلال 2023-2024، ويتم بناؤه من قبل اتحاد يضم

"فيسبوك" وعدة شركات اتصالات في العالم.

وقالت في تقرير أصدرته مؤخراً عن تطورات قطاع الاتصالات في السلطنة إن إطلاق مشغل شبكة جوال ثالث في السلطنة هذا العام سيزيد من المنافسة في قطاع الهاتف المحمول.

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وأوضحت أن السلطنة أسست بنية أساسية جيدة لخدمات الهاتف المحمول، بما

يضمن تغطية كبيرة لشبكات الجيل الثالث والرابع، كما أن هناك تجارب تم إجراؤها بجانب تحديث الشبكات استعداداً لاستخدام خدمات الجيل الخامس من شبكة الإنترنت.

وأشارت إلى الجهود المبذولة لتحسين البنية الأساسية للنطاق العريض الثابت في السلطنة من خلال بناء الشبكات القائمة على الألياف كجزء من استراتيجية عمان الوطنية للنطاق العريض، مضيفة أنه بحلول عام 2040، من المأمل أن يتم ربط جميع المنازل والشركات بالبنية الأسياسية الوطنية ذات النطاق العريض.