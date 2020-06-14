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إصابة شخصين في انفجار بمصنع هوندا وسط اليابان

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ذكرت الشرطة في اليابان أن انفجارًا فى مصنع لشركة هوندا موتور فى مقاطعة ميه وسط البلاد أسفر عن إصابة رجلين على نحو خطير اليوم الأحد.

 

ونقلت وكالة "كيودو" اليابان ية للأنباء عن الشرطة القول إن الانفجار وقع الساعة 0915 صباحا (0015 بتوقيت

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جرينتش) بالقرب من لوحة لتوزيع التيار الكهربائي فى مصنع هوندا بمدينة سوزوكا. وأضافت أن الرجلين اللذين كانا في الجوار أصيبا بحروق خطيرة وتم نقلهما إلى المستشفى.

وقالت الشرطة، إن الشخصين "21 و27 عاما"

كانا يشغلان لوحة توزيع الكهرباء لمعرفة ما إذا كان هناك تدفق للتيار. وسمع زميل لهما الانفجار، ووجد الاثنين وقد سقطا على الأرض قبل أن يطلب حارس أمن سيارة إسعاف.

وتم إنشاء مصنع سوزوكا في عام 1960 باعتباره ثالث مصنع محلي لشركة هوندا. كما يقدم الدعم الفني ويوفر المكونات لمصانع هوندا في 28 دولة أجنبية.

 

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