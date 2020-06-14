إسبانيا تفتح حدودها لدول شنجن الأوروبية في 21 يونيو

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الأحد، بأن إسبانيا ستفتح حدودها على دول منطقة شنغن بالاتحاد الأوروبي في 21 يونيو، باستثناء البرتغال.

وذكرت وسائل الإعلام الإسبانية أن مدريد ستفتح حدودها على

دول منطقة شنغن في الاتحاد الاوروبي يوم 21 يونيو الجاري، باستثناء البرتغال، حيث ستفتح الحدود معها في الأول من يوليو.

وكانت الحكومة الإسبانية قد قالت في وقت سابق إنها ستسمح للسائحين الأجانب بدخول إسبانيا في الأول من يوليو من دون حجر صحي، باستثناء جزر البليار التي قد تبدأ في استقبال السياح يوم الاثنين كجزء من برنامج تجريبي.