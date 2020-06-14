نصف مليار يورو لدعم التدريب المهني فى ألمانيا بسبب كورونا

قالت مصادر إن ألمانيا تعتزم تقديم 500 مليون يورو (563 مليون دولار) للشركات، للحيلولة دون انهيار أنشطة التدريب المهني بسبب جائحة فيروس كورونا

وورد في وثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز

اليوم الأحد ومن المقرر أن توافق عليها حكومة ميركل يوم الأربعاء: "علينا منع أزمة كوفيد-19 من أن تهدد المستقبل المهني لليافعين وتوفير العمالة الماهرة".

ويشمل البرنامج حافز تدريب يصل إلى ثلاثة آلاف يورو للشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة بشدة من الأزمة، وستكون المساعدة متاحة أيضا للشركات التي تتلافى تشغيل المتدربين ضمن برامج لخفض ساعات العمل أو التي توظف متدربين من شركات مفلسة.