قالت مصادر إن ألمانيا تعتزم تقديم 500 مليون يورو (563 مليون دولار) للشركات، للحيلولة دون انهيار أنشطة التدريب المهني بسبب جائحة فيروس كورونا
وورد في وثيقة اطلعت عليها وكالة رويترزاليوم الأحد ومن المقرر أن توافق عليها حكومة ميركل يوم الأربعاء: "علينا منع أزمة كوفيد-19 من أن تهدد المستقبل المهني لليافعين وتوفير العمالة الماهرة".
ويشمل البرنامج حافز تدريب يصل إلى ثلاثة آلاف يورو للشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة بشدة من الأزمة، وستكون المساعدة متاحة أيضا للشركات التي تتلافى تشغيل المتدربين ضمن برامج لخفض ساعات العمل أو التي توظف متدربين من شركات مفلسة.
كانت هذه تفاصيل خبر نصف مليار يورو لدعم التدريب المهني فى ألمانيا بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.