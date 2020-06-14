454 إصابة جديدة .. هبوط ملحوظ في عدد مصابي كورنا في الكويت

تشهد الكويت انحسارا وهبوطا ملحوظا في عدد مصابي كورونا ، وبعد موجة من الارقام الكبيرة في تسجيل إعداد مصابي كورونا أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد، عن تسجيل 454 إصابة جديدة فقط بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضيةليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 35920 حالة في حين تم تسجيل سبع حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 296 حالة.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض من بينها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها منها 193 حالة لمواطنين و68 مصر و41 الهند و35 بنغلادش.
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