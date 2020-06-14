اخبار العالم

إسبانيا تفتح حدودها مع دول شنغن في 21 حزيران

0 نشر
بشر الراعي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements
كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 يونيو 2020 01:16 مساءً - مشاركة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

 

كانت الحكومة الإسبانية قالت في وقت سابق إنها ستسمح للسائحين الأجانب بدخول إسبانيا في أول تموز دون حجر صحي ذاتي، باستثناء جزر البليار التي قد تبدأ في استقبال السياح غدا الاثنين في إطار برنامج تجريبي.

وكانت إسبانيا، قد اعلنت نهاية الشهر الماضي أنها بصدد تخفيف المزيد من قيود في أربع جزر صغيرة، وإتاحة العمل في الأماكن المفتوحة للمطاعم والحانات بنسبة 75 في المئة.

وترفع إسبانيا، أحد أكثر الدول الأوروبية تضررا بالمرض، القيود بشكل تدريجي مع اعتبار بعض المناطق أكثر أمانا من غيرها من أجل عودة الحياة لطبيعتها.

تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إسبانيا تفتح حدودها مع دول شنغن في 21 حزيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا