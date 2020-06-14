إسبانيا تفتح حدودها مع دول شنغن في 21 حزيران

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كانت الحكومة الإسبانية قالت في وقت سابق إنها ستسمح للسائحين الأجانب بدخول إسبانيا في أول تموز دون حجر صحي ذاتي، باستثناء جزر البليار التي قد تبدأ في استقبال السياح غدا الاثنين في إطار برنامج تجريبي.
وكانت إسبانيا، قد اعلنت نهاية الشهر الماضي أنها بصدد تخفيف المزيد من قيود كورونا في أربع جزر صغيرة، وإتاحة العمل في الأماكن المفتوحة للمطاعم والحانات بنسبة 75 في المئة.
وترفع إسبانيا، أحد أكثر الدول الأوروبية تضررا بالمرض، القيود بشكل تدريجي مع اعتبار بعض المناطق أكثر أمانا من غيرها من أجل عودة الحياة لطبيعتها.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.