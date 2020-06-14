كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تخفيف قيود فيروس كورونا في أكبر ولايتين في أستراليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعمل أكبر ولايتين في أستراليا على تخفيف القيود العامة المفروضة على فيروس كورونا المستجد في المكتبات والمراكز المجتمعية والنوادي الليلية، على الرغم من تسجيل زيادات في الإصابات الجديدة، حسبما أعلن مسؤولين، اليوم الأحد.

وقالت ولاية نيو ساوث ويلز، الولاية الأكثر اكتظاظًا بالسكان، أنه اعتبارًا من 1 يوليو، سيتم إلغاء الحد الأقصى على الأماكن الداخلية مثل المطاعم والكنائس لـ50 شخصًا فقط، طالما لاحظت الأماكن شخصًا واحدًا لكل قاعدة أربعة أمتار مربعة، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقال رئيس وزراء نيو ساوث ويلز، جلاديس بيريكليان، إن النوادي الليلية والمهرجانات الموسيقية سيسمح لها بالعمل ابتداء من أغسطس إذا ظلت الحالات الجديدة منخفضة.

وأبلغت الولاية يوم السبت عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد تم نقلها محليًا في غضون أسابيع، وقال مسؤولو الولاية، اليوم الأحد، إن هناك تسع إصابات جديدة منذ وقت متأخر من يوم الجمعة.

وقال رئيس الوزراء، دانييل أندروز، في فيكتوريا المجاورة، حيث تقتصر الحانات وأماكن أخرى حاليًا على 20 شخصًا، سيُسمح للشركات الداخلية أن تستوعب ما يصل إلى 50 من رعاة الجلوس اعتبارًا من 22 يونيو.

وأضاف، أن جميع الألعاب الرياضية للأطفال ستستأنف، موضحًا، أنه سيتم السماح للمراكز الرياضية الداخلية وأماكن الترفيه البدنية مثل الصالات الرياضية باستضافة 20 شخصًا، مع قبعات تصل إلى 10 أشخاص بالغين لكل مجموعة.

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وقد سمحت قيود الإغلاق الصارمة وإغلاق حدود الدولة والوطنية لأستراليا بالحد من انتشار الفيروس، حيث ادعت أجزاء كثيرة من البلاد أنها قضت على المرض.

مع وفاة 102 شخصًا فقط، وهو أقل بكثير من معظم الدول المتقدمة الأخرى، كثفت الحكومة الفيدرالية الضغط على قادة الولايات والأقاليم لإعادة فتح الحدود الداخلية، وهي خطوة يُنظر إليها على أنها أساسية لإنعاش اقتصاد البلاد.

وقال "أندروز" للصحفيين في ملبورن: "نود أن نفتح كل شيء غدًا. لا يمكننا فعل ذلك. إذا فعلنا ذلك، فسنكون على يقين من أنه سيكون لدينا موجة ثانية."

ستبقى حدود أستراليا الدولية مغلقة حتى 17 سبتمبر على الأقل، لكن وزير الصحة، جريج هانت، قال، اليوم الأحد، إن المسؤولين يبحثون طريقتين محتملين لإعادة فتح الحدود.

وأخبر "هانت" هيئة الإذاعة الأسترالية: "الأول هو استخدام نظام الحجر الصحي لدينا مع الطلاب الدوليين وبشكل مناسب مع الأشخاص الذين يقدمون فائدة وطنية، سواء كان ذلك في مجال الأعمال التجارية أو في مجالات أخرى".

وأضاف، أن الخيار الثاني قيد النظر هو السماح بالسفر الثنائي بين الدول "الآمنة من الفيروس"، مثل نيوزيلندا، دون فترة الحجر الإلزامي لمدة أسبوعين.

يعتمد قطاع التعليم في أستراليا بشكل كبير على الطلاب الدوليين الذين يدفعون رسومًا للتمويل، وقد تضرر بشدة من إغلاق الحدود.