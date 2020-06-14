كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر البحرين تعلن ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا إلى نحو 19 ألف حالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة البحرينية، 514 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، و4 حالات وفاة.

وقالت وزارة الصحة البحرينية، في بيان لها إنه تم تسجيل 514 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، منها 281 حالة لعمالة وافدة، و230 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و3 حالات قادمة من الخارج، ليصل بذلك العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 18227، كما تعافت 628 حالة إضافية.

وأعلنت وزارة الصحة البحرينية، عن تسجيل 4 حالات وفاة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الوفيات 41.

وتحتل البحرين المركز الثامن عربيا، بعد العراق، في قائمة الإصابات بـ "كوفيد 19"، فيما جاءت في المركز الـ 47 عالميا، متقدمة على بوليفيا واليابان وأستراليا.

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هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 6,299 مليون إصابة، بينهم أكثر من 374 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2,865 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.