كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بكين تسجل 36 حالة بفيروس كورونا مرتبطة بسوق الجملة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغت العاصمة الصينية، بكين، اليوم الأحد، عن تسجيل 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وكلها مرتبطة بسوق الجملة الغذائية، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن الارتفاع الكبير في بلد خفضت حالات العدوى بشكل حاد.

وقال شو هيجيان، المتحدث باسم المدينة في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد: "بكين دخلت فترة استثنائية"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وكان من بين المصابين الـ 36 الجدد، يعيش 12 في مجمع سكني لعمال سوق شينفادي. الجميع تقريبًا إما عملوا أو تسوقوا داخل السوق.

أحد الأشخاص هو موظف يبلغ من العمر 56 عامًا يعمل في شركة حافلات مطار بكين، والذي تسوق في السوق في 3 يونيو وظهر عليه أعراض بعد ذلك بيومين.

وذكرت صحيفة "بكين نيوز" المدعومة من المدينة، أن الرجل لم يعمل في المطار منذ شهور ولم يكن على اتصال بالمسافرين.

وأظهرت الصور في صحيفة "بيبولز ديلي" التي تديرها الدولة طوابير طويلة لفحوصات الفيروس ظهرت خارج مستشفى بالقرب من السوق، اليوم الأحد.

وقالت "بكين نيوز"، إن مسؤولي المدينة قرروا يوم السبت أن أي شخص كان على اتصال بشينفادي أو كان على اتصال به منذ 30 مايو سيطلب منه إبلاغ عملهم أو وحداتهم السكنية واختبار الفيروس التاجي الجديد الذي يسبب المرض.

وقال التقرير، إنه يجب أيضا اختبار أي شخص يعمل في السوق أو يعيش في مكان قريب.

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وقال جاو شياو جون، المتحدث باسم هيئة الصحة ببكين في المؤتمر الصحفي، إن أي شخص في المدينة مصاب بالحمى سيخضع لحمض نووي واختبارات مصلية للفيروس وفحص الدم وفحص الأشعة المقطعية.

وأَاف "جاو"، أن المنشآت الطبية لا يسمح لها بإبعاد المرضى الذين يعانون من أعراض الحمى.

وأوضحت صحيفة "بكين نيوز"، أن مسؤولي المدينة أمروا بأخذ عينات من السوق وتطهيرها بالكامل.

وحثت عشر مدن على الأقل، بما في ذلك هاربين وداليان، السكان على عدم السفر إلى بكين وإبلاغ السلطات إذا كانوا قد فعلوا ذلك مؤخرًا.

أغلقت السلطات سوق شينفادي قبل الخليج 365 يوم السبت بعد أن تبين أن سبعة أشخاص كانوا في السوق مؤخرًا أُصيبوا بالفيروس في اليومين السابقين.

يتم تداول أكثر من 1500 طن من المأكولات البحرية و 18,000 طن من الخضار و 20,000 طن من الفاكهة في السوق يوميًا، وفقًا لموقعها على الإنترنت.

وأظهرت بيانات هيئة صحة المدينة، أنه تم ربط الحالات الجديدة ليوم السبت وبقية الحالات البالغ عددها 43 حالة التي تم الإبلاغ عنها خلال الأيام الثلاثة الماضية بالسوق في منطقة فنغتاى جنوب غرب بكين.