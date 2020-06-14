كوفيد-19.. تعليمات ملكية لإرسال مساعدات طبية إلى دول إفريقية لمواجهة الجائحة

في ظل جائحة كورونا، وجه الملك محمد السادس تعليمات، من أجل مساعدة عدة دول إفريقية.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، صباح اليوم الأحد، إن الملك محمد السادس أصدر تعليمات ملكية لإرسال مساعدات طبية إلى عدة دول إفريقية.

وأوضحت الوزارة نفسها أن المساعدة المذكورة تهدف إلى تقديم معدات طبية وقائية من أجل مواكبة الدول الإفريقية الشقيقة في جهودها لمكافحة جائحة كوفيد -19.

ويأتي إعلان وزارة الخارجية، بعد يومين من اتصال الوزير ناصر بوريطة بنظيره الموريتاني، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لإعلامه بتعليمات ملكية لإرسال مساعدات طبية لمساعدة الجارة موريتانيا على مواجهة جائحة كورونا.

وكان المغرب قد اختار دولا إفريقية، لتصدير كماماته محلية الصنع، بعد تمكنه من تحقيق اكتفاء ذاتي، وتوفير مخزون احتياطي منها.