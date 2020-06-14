لمنور: عمل “سوينغا” يرتقي بالمحتوى المغربي.. ويستحق الدعم – فيديو

فاجأت الفنانة أسماء لمنور جمهورها بـ”ديو” استثنائي، لم يكن مع مغن، وإنما مع صانع المحتوى الشهير مصطفى سوينكا، الذي شاركته في إعداد فيديو يحتل الرتبة الأولى في طوندونس يوتوب، إلى حدود كتابة هذه الأسطر.

لمنور أطلت، من خلال فيديو جديد لصانع المحتوى مصطفى الفكاك، بعنوان “عبرة سبع بنات”، الذي يحكي فيه قصة أمازيغية رائجة في المغرب، مقارنا إياها بحكايات منتشرة في حضارات أخرى، انطلاقا من مراجع مختلفة، فيما ساهمت لمنور بأداء مقاطع غنائية لها علاقة بالقصة.

وقالت لمنور عن الفيديو، الذي نشرته، وساهمت في الترويج له عبر صفحتها الرسمية: “إليكم فيديو عبرة السبع بنات. فيديو شيق من إعداد مصطفى سوينغا. عمل يستحق الدعم ويرتقي بالمحتوى المغربي بفضل شباب مغربي طموح” .

وفي تدوينة أخرى قالت لمنور: “قصة مغربية أمازيغية، أكيد كل المغاربة سمعوها شي نهار من عند جداتهم، قصة الغولة وسبع بنات، المدهش أنه هاد القصة الأصول ديالها أبعد مما يمكن أن نتخيل، غادي نتساراو العالم القديم كامل باش نعرفو أصلها.. في رحلة ممتعة يحكيها الصديق مصطفى سوينغا، كان لي شرف المساهمة في هذا العمل، واستمتعت بالاشتغال مع هاذ الشاب الطموح، وفريق عمله المجتهد والمبدع، والقادم أحلى”.