الإصابات الجديدة بكورونا توزع على نصف جهات المملكة

وزعت الحالات الجديدة، المصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأخيرة، على ست من جهات المملكة.

وحسب آخر تحديث لوزارة الصحة اليوم الأحد، فإن 42 حالة إصابة جديد بكورونا التي تم تسجيلها خلال 16 ساعة الأخيرة، وزعت على نصف جهات المغرب، منها مناطق بدأ فيها التخفيف وتنتمي للمنطقة 1.

وسجلت 13 إصابة جديدة بكورونا في جهة الدار البيضاء سطات، وعشر إصابات بجهة مراكش آسفي، كما سجلت تسع إصابات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وست إصابات بجهة الرباط سلا القنيطرة، وإصابتين بجهة بني ملال خنيفرة، وإصابتين بجهة كلميم واد نون.

يشار إلى أنه تم تسجيل 42 حالة إصابة جديدة خلال 16 ساعة الأخيرة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 8734 حالة.

وحسب الحصيلة ذاتها، فإن عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 7725 حالة، بعد تسجيل 29 حالة تعاف جديدة، فيما استقر عدد الوفيات في 212 حالة، في طل عدم تسجيل أي وفاة جديدة.

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