عاجل..42 حالة إصابة جديدة بكورونا في المغرب والحصيلة ترتفع إلى 8734

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن ارتفاع جديد في أعداد المصابين بكوفيد -19 الناتج عن فيروس كورونا المستجد.

وحسب آخر تحديث لوزارة الصحة، صباح اليوم، تم تسجيل 42 حالة إصابة جديدة خلال 16 ساعة الأخيرة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 8734 حالة.

وحسب الحصيلة ذاتها، فإن عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 7725 حالة، بعد تسجيل 29 حالة تعاف جديدة، فيما استقر عدد الوفيات في 212 حالة، في طل عدم تسجيل أي وفاة جديدة.

‎وتقول وزارة الصحة، إن أكبر عدد من الإصابات الجديدة، المسجلة خلال الأيام الأخيرة، يتم اكتشافها في صفوف المخالطين للحالات المؤكدة، وأغلب المصابين لا تظهر عليهم أعراض المرض أو تظهر عليهم أعراض خفيفة، وسط تراجع الحالات المتكفل بها بعد تفاقم وضعها الصحي.

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وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.