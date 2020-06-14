أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن ارتفاع جديد في أعداد المصابين بكوفيد -19 الناتج عن فيروس كورونا المستجد.
وحسب آخر تحديث لوزارة الصحة، صباح اليوم، تم تسجيل 42 حالة إصابة جديدة خلال 16 ساعة الأخيرة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 8734 حالة.
وحسب الحصيلة ذاتها، فإن عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 7725 حالة، بعد تسجيل 29 حالة تعاف جديدة، فيما استقر عدد الوفيات في 212 حالة، في طل عدم تسجيل أي وفاة جديدة.
وتقول وزارة الصحة، إن أكبر عدد من الإصابات الجديدة، المسجلة خلال الأيام الأخيرة، يتم اكتشافها في صفوف المخالطين للحالات المؤكدة، وأغلب المصابين لا تظهر عليهم أعراض المرض أو تظهر عليهم أعراض خفيفة، وسط تراجع الحالات المتكفل بها بعد تفاقم وضعها الصحي.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل..42 حالة إصابة جديدة بكورونا في المغرب والحصيلة ترتفع إلى 8734 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.