نتنياهو: لا تحسن بانتشار كورونا و200 إصابة يوميا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت وزارة الصحة الإسرائيلية إنه منذ مساء أمس وحتى الساعة التاسعة من صباح اليوم، الأحد، تم تسجيل 122 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المرضى الحاليين بالفيروس 3348 شخصا. ومنذ بدء انتشار الفيروس في البلاد تم تسجيل 19,008 إصابات بالفيروس، فيما توفي 300 شخص من جراء الإصابة بكورونا.

وأفادت وزارة الصحة في بيانها بأن بين المرضى الحاليين 3268 بحالة طفيفة، 45 في حالة متوسطة، 35 في حالة خطيرة و26 شخصا يخضعون لتنفس اصطناعي. وبلغ عدد المتعافين 15,360.

ويتواجد حاليا 15,963 شخصا في حجر صحي منزلي، علما أن 226,101 شخص خضعوا لحجر كهذا منذ بداية الجائحة. ويرقد 129 مريضا بكورونا في المستشفيات. ويتعالج 2223 شخصا في بيوتهم، بينما يتواجد 360 شخصا تم تشخيص إصابتهم بالفيروس في فنادق مخصصة لمرضى كورونا.

وأجري منذ بداية جائحة كورونا 747,941 فحصا، وبلغ عدد الفحوصات يوميا خلال الأسبوع الماضي 11,926 فحصا، وبلغ عدد المرضى الذين شُخصت إصابتهم بكورونا يوميا خلال الأسبوع الأخير 160 شخصا، ونسبة انتقال العدوى هي 8,185 لكل 100 ألف نسمة.

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وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع حكومته اليوم، إن "الكورونا ما زالت هنا. ولأسفي لا يوجد تحسن في وضع تناقل العدوى حاليا، ولا يزال عدد المصابين اليومي بالعدوى يتراوح 200 شخص. وهذه إشارة ضوئية حمراء بالطبع".

وأشار نتنياهو إلى بحث نشرته جامعتا كامبريج وغرينتش البريطانيتان، مؤخرا، وقال نتنياهو إن "هذا البحث أظهر أن وضع الكمامات هي الطريقة الأكثر نجاعة لمنع موجات انتشار أخرى" للفيروس.

وفي سياق ذي صلة، صادقت الحكومة على تعيين البروفيسور حيزي ليفي مديرا عاما لوزارة الصحة، خلفا لموشيه بار سيمان طوف، الذي أدار مواجهة أزمة كورونا منذ بدايتها، وتعرض لانتقادات عديدة طوال هذه الفترة.