النقب: اقتحام بير هداج واستفزاز الأهالي مجددا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اقتحمت الشرطة ووحدات (يوآف) التابعة لما تسمى "سلطة تطوير النقب" والمسؤولة عن هدم المنازل قرية بير هداج، صباح اليوم الأحد، وقامت وحدات الشرطة بجولات استفزازية بين بيوت الأهالي وإلصاق أوامر جديدة.

وقال رئيس اللجنة المحلية في قرية بير هداج، سليم الدنفيري، في حديثه لـ"عرب 48" إن "القوات اقتحمت قريتنا اليوم أيضًا، وقاد أفراد الشرطة سياراتهم بسرعة وبشكل إجرامي واستفزازي بين البيوت، وتعرضوا للأهالي والأطفال وألصقوا أوامر على عدد من المساكن".

وأضاف أن "مشهد الاقتحامات والملاحقات أصبح يوميًا، لا أحد يردعهم وبالنسبة لهم استفزاز أهالي بير هداج رياضة مسلية. الهجمة شرسة على النقب كله".