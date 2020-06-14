أسرى "عوفر" ينفون ما تناقله الإعلام الإسرائيلي حول اتفاق مع مصلحة السجون

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نفى الأسرى في سجن "عوفر"، اليوم الأحد، ما تناقله الإعلام الإسرائيلي حول وجود اتفاق مع إدارة سجون الاحتلال.

وشدد الأسرى على ضرورة توخي الدقة والحذر والاعتماد على المؤسسات المختصة بشؤون الأسرى، كمصدر للمعلومات، محذرين من نقل معلومات عن وسائل إعلام الاحتلال دون التأكد من صحتها، لا سيما في الظرف الراهن الذي يُواجه فيه الأسرى عزلا مضاعفا، مع استمرار توقف زيارات المحامين، وزيارات عائلاتهم.

وفي السياق، أكد الأسرى أن خطواتهم النضالية مستمرة في مواجهة إجراءات إدارة السجون التنكيلية التي تصاعدت مع الإجراءات المرتبطة بالوباء، والتي فاقمت من صعوبة الظروف الحياتية الاعتقالية.

وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية قد زعمت في تقرير نشرته الجمعة الماضي، أن قادةً أسرى في حماس ومسؤولين في مصلحة سجون الاحتلال، اتفقوا مؤخرًا على عدة إجراءات وترتيبات ليستفيد منها الأسرى الفلسطينيون، مقابل عدم خوضهم إضرابًا عن الطعام.